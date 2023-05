Sport Recife x Fast Clube ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), pela terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Fast Clube entram em campo na tarde desta quinta-feira (18), na Arena Pernambuco, às 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo da TV Sport, no YouTube.

Após a vitória no primeiro jogo por 9 a 0, o Sport tem larga vantagem, podendo perder por até oito gols de diferença para avançar. Na Copa do Brasil sub-17, a equipe passou pelo CSP por 3 a 2 na primeira e pelo CRB por 9 a 3 no placar agregado.

Já o Fast Clube, precisando de um milagre para seguir no torneio, eliminou o Dianopolina por 4 a 1 e o Andirá por 3 a 1, nas primeiras fases.

Prováveis escalações

Sport: Erick, Lima, Meykson, Samuel, J. Vinicius, Dedezinho, Micael, Adriel, Fernandinho, Rangel e Cowboy. Técnico: Luan Moreira.

Fast Clube: Victor, João Andrey, Murilo, Wanderson, Vitinho, Titela, Popoca, Raylison, Liniker, Fredson e Juan. Técnico: Darlan Borges.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Fast Clube

Sem desfalques confirmados.

Quando é?