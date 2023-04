Sousa x Treze ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Paraibano

Equipes entram em campo neste sábado (8), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Sousa e Treze se enfrentam na tarde deste sábado (8), no Marizão, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraibano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PB), na TV aberta.

Com a derrota por 2 a 1 no duelo de ida, o Sousa entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com o título, ou por um para levar a decisão aos pênaltis. Já o Treze tem a vantagem do empate no Marizão.

Prováveis escalações

Sousa: Igor Leonardo, Guilherme Lucena, Breno Cézar, Marcelo Duarte, Maceió, Histone, Daniel Costa, Gustavo Henrique, Carlos Vitor, Luiz Henrique e Arthur Santos.

Treze: Igor Rayan, Fernando Pileggi, Saulo, Geninho, Jhonatan, Roberto, Edmundo, Yamada, Caio Vieira, Vitão e Lucas Mineiro.

Desfalques

Sousa

Sem desfalques confirmados.

Treze

Sem desfalques confirmados.

Quando é?