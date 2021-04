Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2021: quando é, potes e detalhes dos próximos jogos

Competição chegou a sua terceira rodada, com 32 clubes classificados. Entenda como funciona o sorteio e quem pode enfrentar quem na próxima fase

A segunda fase da Copa do Brasil terminou na última quinta-feira (15), e 32 times estão confirmados para a próxima etapa. Antes disso, a CBF fará o sorteio para definir os confrontos da terceira rodada da competição.

Os duelos da terceira fase da Copa do Brasil serão definidos na próxima sexta-feira (23), com o sorteio oficial da CBF. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV, e acontece às 14h.

Quais são os potes do sorteio?

O sorteio da terceira fase separa as equipes da Copa do Brasil em dois potes. O pote 1 contém os 16 clubes da competição que estão mais bem posicionados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, enquanto o segundo tem as outras 16 equipes.

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco;

Pote 2: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória.

Quais são os times da terceira fase?

Além das 20 equipes classificadas pelos duelos da segunda rodada da Copa do Brasil, finalizados na última quinta (15), outros 12 times se juntam aos candidatos ao título na terceira fase.

São os oito classificados para a Libertadores, o 9º colocado do Campeonato Brasileiro e os campeões da Série B, Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Confira a lista completa:

Atlético-MG (Libertadores)

Internacional (Libertadores)

Flamengo (Libertadores)

Palmeiras (Libertadores)

São Paulo (Libertadores)

Fluminense (Libertadores)

Grêmio (Libertadores)

Santos (Libertadores)

Chapecoense (campeão da Série B)

Ceará (campeão da Copa do Nordeste)

Brasiliense (campeão da Copa Verde)

Athletico (9º colocado do Brasileirão)

Corinthians (eliminou o Retrô na segunda fase)

Red Bull Bragantino (eliminou o Luverdense na segunda fase)

Coritiba (eliminou o Operário Ferroviário na segunda fase)

Fortaleza (eliminou o Ypiranga-RS na segunda fase)

Juazeirense (eliminou o Volta Redonda na segunda fase)

Boavista-RJ (eliminou o Picos na segunda fase)

Vitória (eliminou o Rio Branco-ES na segunda fase)

Bahia (eliminou o Manaus na segunda fase)

Vasco (eliminou o Tombense na segunda fase)

Criciúma (eliminou a Ponte Preta na segunda fase)

Vila Nova (eliminou o Juventude na segunda fase)

CRB (eliminou o Paysandu na segunda fase)

Cianorte (eliminou o Santa Cruz na segunda fase)

Remo (eliminou o CSA na segunda fase)

América-MG (eliminou o Ferroviário na segunda fase)

Cruzeiro (eliminou o América de Natal na segunda fase)

ABC (eliminou o Botafogo na segunda fase)

Avaí (eliminou o FC Cascavel na segunda fase)

4 de Julho-PE (eliminou o Cuiabá na segunda fase)

Atlético-GO (eliminou o Joinville na segunda fase)

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil estão agendados para as duas primeiras semanas do mês de junho, de acordo com a CBF. Os detalhes dos confrontos ainda não foram divulgados, e podem sofrer alterações por conta da pandemia da Covid-19.