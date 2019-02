Solari nega Real fora do Espanhol: "Pagamos por esforço das últimas semanas"

Técnico aponta desgaste físico da equipe e destacou os méritos do Girona

O Real Madrid sofreu uma derrota de virada por 2 a 1 para o Girona, no Santiago Bernabéu, neste domingo, que não estava nos planos e viu suas chances pelo título do Campeonato Espanhol diminuírem.

Em entrevista coletiva após a partida válida pela 24ª rodada, o técnico Santiago Solari reconheceu a oportunidade perdida pelo Real Madrid.

"É uma pena porque deixamos de somar os pontos e os rivais nos escapam, mas continuamos. Nós temos que seguir brigando porque temos tudo aberto, não creio que a Liga esteja perdida. Sabíamos que o jogo de hoje era muito importante mas pagamos pelo esforço dos últimas semanas".

Além do desgaste da equipe, Solari ressaltou os méritos do Girona. Soube entender o jogo no segundo tempo e nos superou. Na frente sempre tem grandes rivais e hoje era um deles".

Questionado sobre os lances da partida que levaram Sergio Ramos e levar dois cartões amarelo e o vermelho, Solari preferiu apenas dizer que "são ossos do ofício".

Já sobre o retorno de Marcelo entre os titulares, o técnico foi discreto. "Bem, Marcelo foi bem".