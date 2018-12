Solari é o treinador com o melhor aproveitamento nas principais ligas da Europa

Apenas o Tottenham de Pochettino e a Juventus de Allegri estão perto dos recordes de Solari desde sua chegado no comando do Real

ANÁLISE

Após nove jogos com Santiago Solari no comando, o Real Madrid totaliza nada menos que oito vitórias e apenas uma derrota. Nesse meio tempo, o time encarou um resultado negativo apenas diante do Éibar, por 3 a 0, em 24 de novembro - reafirmando uma melhoria evidente em relação ao antecessor no cargo, Julen Lopetegui.

Vale destacar que Lopetegui comandou o time em doze jogos, somando cinco vitórias, cinco derrotas e dois empates. Ou seja, com três partidas a menos, Solari já soma três vitórias a mais comparado com o antigo treinador, totalizando 26 gols a favor e 6 contra, enquanto Lopetegui garantiu o saldo 18 gols a favor e 14 contra.

Com quatro vitórias em cinco jogos disputados em La Liga 2018-19, o Real seria o líder da competição caso o campeonato tivesse começado junto com comando de Solari no grupo. Já são 12 pontos ganhos, campanha superior aos 10 pontos somados pelo Barcelona desde 29 de outubro.

Segundo os números do Opta, nenhuma equipe das principais cinco ligas europeias têm campanha superior à de Solari no Santiago Bernabéu: durante as três semanas do treinador no Real, ninguém conseguiu mais vitórias que os Merengues, um aproveitamento de 88%. Somente o Tottenham, na Inglaterra, pode se orgulhar de estar no mesmo nível que o Real com o recorde idêntico de oito vitórias e uma derrota em nove jogos, embora tenha o pior marcador (20-10).

Há também a Juventus de Cristiano Ronaldo, que perdeu apenas um jogo, na Champions League, embora tenha disputado duas partidas a menos comparada ao Real. Ou seja, o saldo de seis vitórias e uma derrota em sete jogos mostra uma porcentagem menor de vitórias do que a dos espanhóis, o aproveitamento chega a apenas 85%.

De qualquer forma, além do Tottenham de Pochettino e a Juventus Allegri, nenhum outro clube na Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França ultrapassa ou iguala a série de vitórias do Real Madrid de Solari em todas as competições disputadas, até o momento.