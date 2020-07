Situação de Bale no Real Madrid é "ruim pra todos", admite Kroos

O meio-campista do Real admite que ver um jogador tão caro sentado no banco de reservas não é o cenário ideal

Gareth Bale rendeu algumas boas cenas na retomada do futebol espanhol, mas todas elas fora de campo. Com caras e bocas sentado no banco de reservas do , além de um "cochilo" disfarçado, o galês chamou a atenção e é um dos pontos a serem resolvidos pela equipe ao final desta temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para Toni Kroos, uma das figuras mais importantes do elenco, Bale tem uma situação que deixa todos no clube insatisfeitos. Ele acredita que o fato de o Real ter recusado uma transferência sua, em 2019, não foi superado totalmente pelo companheiro.

Mais times

A ex-estrela do , que chegou ao time madrilenho por 85 milhões de libras (109 milhões de dólares) em 2013, teve mínima influência no título espanhol e mal comemorou. Ele atuou em apenas 20 jogos.

De olho na situação, Kroos, que chegou um temporada depois do galês ao Real, chegou a hora de resolver essa questão. O meio-campista disse ao podcast Lauschangriff que não há como isso passar despercebido no dia a dia.

"Não há como contornar que a situação é insatisfatória para todos. Ele certamente não foi trazido para jogar tão pouco quanto agora", comentou o alemão, desenvolvendo o seu pensamento na sequência.

"Acredito que ele queria sair no verão passado em princípio e que o clube sinalizou um 'sim' a princípio e depois disse 'não' novamente. Não sei se ele ainda está um pouco bravo com isso. É um assunto difícil", avaliou.

Mais artigos abaixo

Kroos, no entanto, assegurou que Bale é um bom companheiro de clube. "Certamente não é tão extremo quanto parece. Está tudo bem na equipe. Eu o conheço há seis anos e vencemos grandes coisas juntos", concluiu.

Bale atuou em 20 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, sendo titular em 14 delas e marcando três gols - sua pior marca em sete anos no Santiago Bernabéu.