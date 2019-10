Bale, de novo, quer sair do Real Madrid? Jornal diz que galês se sente maltratado

Jogador galês não encarou bem ter sido deixado de fora do elenco do Real Madrid na partida da Champions League contra o Club Brugge

O jornal As informa que Gareth Bale está, mais uma vez, decidido a deixar o assim que possível. De acordo com a publicação, o atacante galês tem se sentido "maltratado" por Zinedine Zidane e o fato de ter sido deixado de fora até do banco de reservas da partida da contra o teria sido a gota d´água.

A notícia da aponta que Bale está "com raiva e confuso", pois, de acordo com sua própria visão, ele tem jogado bem e não deveria ter sido poupado da partida contra a equipe belga, que acabou empatada em 2 a 2, em pleno Santiago Bernabéu. Bale estava 100% fisicamente e alega não entender o motivo de não ter sido nem relacionado.

Vale lembrar que a novela da provável saída do camisa 11 se estendeu durante toda a janela de transferências. Ele chegou a estar muito perto de uma mudança para a , mas que acabou não ocorrendo.

A diferença dessa vez é que Bale não se sente respaldado pela diretoria e pelo treinador. Ele teria dificuldades de lidar com o jeito frio e distante de Zidane, que chegou a falar abertamente muitas vezes que o jogador galês estava para sair do clube.