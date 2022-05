Sheffield United x Nottingham Forest: escalação, desfalques e mais do jogo do playoff da Championship 2021/22

A bola vai rolar nesta sábado (14) para Sheffield United x Nottingham Fores, em jogo válido pela ida da semifinal dos playoffs da Championship, a partir das 11h (do horário de Brasília). É o primeiro jogo d confronto que vale vaga na grande final dos playoffs.

O Sheffield foi o quinto colocado na Championship, enquanto o Nottingahm Fores foi o quarto e, por isso, tem o direito de decidir a semifinal em casa.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo da semifinal, os dois times devem ir com o que têm de melhor. Pelo lado do Sheffiled, os titulares devem seguir a mesma base da equipe que goleaou o Fulham na última rodada.

No lado do Nottingham, Steve Cook, Ryan Yates e Jack Colback podem retornar após pequenas lesões, no entanto Grabban e Davis seguem de fora, assim como Lowe, que além de lesionado nã pode enfrentar o time a que pertence.

Possível escalação do Sheffield United: Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Osborn, Norwood, Fleck, Stevens; Berge; Ndiaye, Gibbs-White.

Possível escalação do Nottingham Forest: Samba; McKenna, Cook, Worrall; Spence, Garner, Yates, Colback; Zinckernagel; Johnson, Surridge.

DESFALQUES

Sheffield United:

Billy Sharp: lesionado

Nottingham Forest:

Steve Cook, Ryan Yates e Jack Colback: dúvidas

Lewis Grabban, Keinan Davis e Max Lowe: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sheffield United e Nottingham Forest será transmitido ao vivo pela ESPN 3, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado.