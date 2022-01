Shakhtar fecha a contratação de David Neres; veja os detalhes

Conforme a GOAL já havia adiantado, David Neres é o novo jogador do Shakhtar Donetsk. Esta é a primeira mudança de clube dentro da Europa para o jogador de 24 anos, revelado pelo São Paulo e que se encaminhava para a conclusão de sua quinta temporada com o Ajax.

O agente brasileiro Julio Taran foi preponderante para fechar a transferência do atacante brasileiro ao Shakhtar Donetsk. O empresário (à direita na foto) foi o intermediário da negociação no mercado da bola. Ele é um dos responsáveis por cuidar da carreira do atleta, que se destacou com as cores do Ajax.

David Neres chegou à capital holandesa em 2016 e, desde então, participou de momentos marcantes com o time de Amsterdã. Além de ajudar o Ajax a chegar até a semifinal da Champions League em 2018/19, o brasileiro foi campeão duas vezes da Eredivisie holandesa e levantou duas copas.

Para contar com David Neres, que já via seu vínculo com Ajax chegando na reta final, o Shakhtar desembolsou 15 milhões de euros. O brasileiro assinou contrato por cinco anos com o clube ucraniano, que nas últimas décadas ganhou fama também pelo alto contingente de brasileiros em suas filas.

O São Paulo, clube que revelou o jogador, não detém direitos econômicos da transação. Porém, por se tratar do clube que o revelou, tem direito ao mecanismo de solidariedade e deve receber 2,5% da transação que culminou em sua ida para o futebol ucraniano.

No atual elenco do Shakhtar Donetsk, David Neres terá a companhia de outros dez compatriotas: Dodô, Vitão, Marlon, Ismaily, Maycon, Marcos Antônio, Alan Patrick, Tetê, Fernando e Pedrinho.