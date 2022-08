Sevilla x Valladolid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Partida acontece neste sexta-feira (19), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Osasuna e Sevilla se enfrentam nesta sexta-feira (12), no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que ainda não pontuaram no campeonato. O Sevilla segue sem poder contar com Suso e Munir, lesionados.

Já o Valladolid, que subiu após uma temporada na segunda divisão, quer os seus primeiros pontos fora de casa para mostrar força, e terá a baixa de Weissman, machucado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sevilla: Bono; Navas, Rekik, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Corona, Gomez, Ocampos; Mir.

Possível escalação do Valladolid: Asenjo; Perez, Fernandez, Yamiq, Escudero; Mesa, Monchu, Aguado; Plata, Leon, Villa.

Desfalques da partida

Sevilla:

Suso e Munir: lesionados.

Valladolid:

Weissman: lesionado.

Quando é?

JOGO Sevilla x Valladolid DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Ramon Sanchez Pizjuán, Sevilla - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Valladolid

JOGO CAMPEONATO DATA Valladolid 0 x 3 Villarreal La Liga 13 de agosto de 2022 Valladolid 0 (4) x (1) 0 Lazio Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Valladolid La Liga 28 de agosto de 2022 14h30 (de Brasília) Valladolid x Almería La Liga 5 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Sevilla

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 2 x 1 Sevilla La Liga 12 de agosto de 2022 Sevilla 1 x 0 Cádiz La Liga 6 de agosto de 2022

Próximas partidas