Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em ótimo duelo pelo G-4, o Sevilla recebe o Atlético de Madrid em casa, às 17h00 (de Brasília) deste sábado (18), pela 18ª rodada de La Liga. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, no canal por assinatura, e no Star+, no aplicativo de streaming. Pela GOAL, você acompanha os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Atlético de Madrid DATA Domingo, 18 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Sevilla faz uma campanha impecável, com dez vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, se mantendo na segunda colocação, torcendo pelo tropeço do Real Madrid para que possa chegar à liderança.

Já o Atlético de Madrid vai em busca de pontos para permanecer dentro do G-4.

Suárez entrou no último jogo, contra o Real Madrid, e pode acabar atuando no próximo duelo contra o Sevilla, também, mas começando talvez como reserva, enquanto Cunha inicia a partida.

Provável escalação do Sevilla: Dmitrovic; Augustinsson, Rekik, Gudelj e Velasco; Torres, Jordán e Rakitic; Idrissi (Papu Gomez), Rafa Mir e Munir.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso e Llorente; Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha (Suárez).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 1 Sevilla La Liga 11 de dezembro de 2021 Andratx 1 x 1 Sevilla (PEN - 5 x 6) Copa del Rey 15 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Atlético de Madrid La Liga 18 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Sevilla x Barcelona La Liga 21 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 2 Mallorca La Liga 4 de dezembro de 2021 Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid La Liga 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas