Serie A italiana na reta final: a disputa entre Inter e Milan pelo título

Como aconteceu na temporada anterior, Inter e Milan seguem disputando, ponto a ponto, o título da Serie A italiana. Tamanha é a regularidade vencedora das respectivas equipes treinadas por Simone Inzaghi e Stefano Pioli, que é possível dizer que cada detalhe pode fazer a diferença. Nesta temporada 2021/22 não é diferente. A disputa está emocionante.

O cenário atual é o seguinte: faltando cinco rodadas para o término do Campeonato Italiano, a Inter de Milão ocupa a liderança. Em seu mais recente compromisso, os atuais campeões venceram a Roma por 3 a 1 e chegaram a 72 pontos com 33 jogos disputados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Milan entra em campo neste domingo (24) para fazer jogo contra a Lazio e pode até ultrapassar a Inter, se vencer. Com 33 partidas contabilizadas, o time de Ibra está com 71 pontos – e um triunfo diante da Lazio deixaria a equipe comandada por Stefano Pioli novamente na liderança, porém com um jogo a mais.

Para deixar você ciente de tudo o que acontece nesta disputa emocionante pelo título da Serie A italiana, nós da GOAL vamos listar quais serão os próximos desafios de Inter e Milan e o que podemos esperar dos resultados nesta reta final. Confira abaixo!

Inter de Milão: jogos que faltam e desempenho geral

Dono do último título da Serie A italiana, a Inter de Milão tem mais cinco partidas a serem disputadas pelo Campeonato Italiano.

Bologna (fora de casa), 27/04/2022

Udinese (fora de casa), 01/05/2022

Empoli (casa), 06/05/2022

Cagliari (fora de casa), 15/05/2022

Sampdoria (casa), sem data

Dentre os compromissos do time de Lautaro Martínez, o que teoricamente pode apresentar mais dificuldades é contra o Cagliari. Isso porque a equipe ainda está na briga contra o rebaixamento e vai entrar em campo pressionada por um bom resultado. Este jogo também acontecerá após a final da Coppa Itália contra a Juventus, o que também pode impor dificuldades em relação a algum possível desgaste físico de jogadores.

A Sampdoria também segue na luta contra o descenso, embora na última rodada possa já ter resolvido sua permanência. Já Empoli, Udinese e Bologna tem pouco em disputa e o time de Milão deve vencer com tranquilidade.

Nesta Serie A, vale destacar que a Inter tem o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. Por isso, é a grande favorita a conquistar a competição.

Milan: jogos que faltam e desempenho geral

🚨 Anota aí: as datas e horários das rodadas 35 à 37 da #SerieATIM ⚽🗓️

#SempreMilan pic.twitter.com/jF0dw5Kf9l — AC Milan BR (@acmilanbr) April 21, 2022

O Milan tem mais cinco jogos na competição. Os próximos jogos do Rossonero na Serie A italiana serão contra:

Lazio (fora de casa), 24/04/2022

Fiorentina (casa), 01/05/2022

Hellas Verona (fora de casa), 08/05/2022

Atalanta (casa), 16/05/2022

Sassuolo (fora de casa), 22/05/2022

Mais artigos abaixo

O caminho do Milan é mais difícil do que o da Inter. Ao menos na teoria. Isso porque, Lazio, Fiorentina e Atalanta estão na disputa por uma vaga nas próximas competições europeias. Estes três deverão ser os jogos mais difíceis para o time de Stefano Pioli.

A esperança do Rossonero é a sua defesa, que tem o maior número de jogos sem levar gols no torneio, são 15.

Emoção não vai faltar!