Sergipe x Fluminense-PI ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Sergipe e Fluminense-PI entram em campo na tarde deste domingo (5), no Batistão, às 16h (de Brasília), em pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Na quarta posição do grupo B, o Sergipe soma 7 pontos até o momento e busca um triunfo para se firmar dentro do G-4. O time mandante não poderá contar com André Penalva, suspenso. Já o Fluminense-PI é lanterna do grupo A, com 2 pontos, e não tem mais chances de classificação.

Prováveis escalações

Escalação do Sergipe: Dida, Wander, Pablo, Alisson e Ian; Diego Aragão e Wescley; Afonso, Danielzinho, Abner e Igor Bahia.

Escalação do Fluminense-PI: Sebastião; Fagner, Ewerton, Biloca e Lucas Manga; Maurício, Ribeiro e Gabriel Vieira; William Salvino, Samuel Rato e Nathan Cachorrão.

Desfalques

Sergipe

André Penalva está suspenso.

Fluminense-PI

Gean, Bismarck e Denis estão no departamento médico.

Quando é?