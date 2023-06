Sergipe x Atlético-BA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sergipe e Atlético-BA duelam na noite desta quarta-feira (14), no estádio Batistão, em Aracaju, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada grupo A4 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão ao vivo do portal F.Sports TV, na internet.

Vindo de um empate, as equipes voltam a se enfrentar tentando subir na tabela. O Sergipe é o vice-líder, com 10 pontos. Já o Atlético-BA ocupa o sétimo lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

Sergipe: Wagner, Junior Timbó, Juninho Silva, Diego, Leo, Ian, Pedro Henrique, Gabriel, Darlan, Potiguar e Mateus.

Atlético-BA: Fabio Lima, Gustavo, Bruno, Felipe Matheus, Caique, Nickson, Lucas, Jerry, Edvan, Carlos Adriano e LEandro Sobral.

Desfalques

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Atlético-BA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?