Sergio Ramos será investigado pela Uefa por forçar cartão amarelo

O Real já vencia a partida por 2 a 1, quando Ramos fez falta em cima do atacante Kasja Dolberg e recebeu o cartão amarelo

Capitão do Real Madrid, Sergio Ramos será investigado por forçar um cartão amarelo durante a partida contra o Ajax, na última quarta-feira (13), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions Legue, no qual o Real venceu por 2 a 1.

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (14), que abriu uma investigação disciplinar com base no artigo 31 (3) do Regulamento de Disciplina da instituição, devido as declarações feitas pelo jogador do Real Madrid, após o final da partida acima mencionada. Mais informações sobre as investigações será disponibilizada no devido tempo pela Uefa.

Após o jogo, o defensor admitiu aos repórteres que o cartão amarelo foi premeditado: "Olhando para o resultado, eu estaria mentindo se dissesse que não forcei (o cartão)".

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague , y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos. #HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de fevereiro de 2019

Mas após a declaração, o defensor que atou pela 600º vez com o Real Madrid diante o Ajax, preferiu recuar sobre os comentários feitos no final do jogo. Em um post nas redes sociais, Ramos disse: “Quero deixar claro que dói mais do que em qualquer um, não forcei o cartão, como não forcei contra a Roma na minha partida anterior da Champions League”.

Caso receba punição da Uefa, Ramos poderá perder a primeira partida das quartas de final se o Real Madrid avançar na Champions.