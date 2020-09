Sergio Ramos e um desafio para poucos: encerrar a carreira no Real Madrid

Zagueiro e capitão do time já está com 34 anos e tem contrato com o clube merengue até 2021

Já se passaram 15 anos desde que Sergio Ramos pisou no Santiago Bernabéu pela primeira vez como jogador do . Na época lateral direito, certamente ele não imaginava na lenda que se tornaria no clube merengue.

No Real Madrid, Sergio Ramos se transformou em zagueiro e, com os anos, viria a se tornar um dos melhores do mundo na posição. Hoje, aos 34 anos, é seguro dizer que Ramos já escreveu seu nome na história do clube e até do futebol mundial.

Porém, o zagueiro agora busca um novo desafio. Poucas lendas merengues se aposentaram atuando no time do Santiago Bernabéu e este parece ser um objetivo de Ramos.

No entanto, não será uma tarefa fácil. A história mostra que algumas das maiores lendas do clube não tiveram a oportunidade de terminar a carreira profissional como jogador merengue. Exemplos não faltam: Alfredo Di Stéfano, Raúl, Cristiano Ronaldo ou Iker Casillas.

Sergio Ramos ainda tem contrato por mais uma temporada, até junho de 2021, e sua intenção é renovar seu vínculo. Nos últimos meses, tanto o próprio jogador quanto seu irmão e representante, René Ramos, tentaram um novo acordo com o Real, mas sem sucesso.

A esta altura, clube e jogador precisam um do outro. Ramos não será melhor em nenhum outro lugar e o Real Madrid não pode perder seu capitão e um dos símbolos do time que, apesar de já ser um veterano, continua mostrando que ainda tem muito futebol.

Zidane, Gento, Santillana, Puskas e Sanchís são alguns dos poucos que penduraram suas chuteiras como jogadores do Real Madrid. Sergio Ramos quer dividir um lugar com eles.