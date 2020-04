Real Madrid esfria renovação com Sergio Ramos e deve ser bem comedido

Depois de 15 temporadas no clubes, o zagueiro vê sua renovação ser tratada com cautela pelo Real

Mesmo depois de 15 temporadas defendendo a camisa do , Sergio Ramos não tem garantia de que o clube vá renovar seu contrato, que termina no meio de 2021, quando o zagueira estiver com 35 anos.

Segundo o jornal espanhol AS, a renovação do jogador com o clube está paralisada, uma vez que o Real não entrou em contato com René Ramos, irmão e representante do zagueiro, para tratar de sua extensão contratual.

Ao final de seu vínculo com o clube, Sergio Ramos já vai estar com 35 anos, o que faz o time tratar sua situação com cautela, por entender que seriam as últimas temporadas do zagueiro como jogador profissional.

Assim, a intenção do clube é que o novo contrato seja válido por apenas mais um ano, enquanto o jogador pede pelo menos mais dois, mesmo que em fevereiro ele tenha se mostrado compreensivo com a medida adotada aos jogadores mais velhos: "Eu entendo que em uma certa idade eles fazem isso de ano para ano".

Outro ponto em questão na renovação seria de uma diminuição salarial a Ramos, que atualmente é o segundo jogador mais bem pago do Real - atrás apenas de Gareth Bale. Com a crise financeira que permeia o futebol em meio à pandemia de coronavírus Covid-19, as cifras cada vez mais altas que o esporte envolve podem cair drasticamente, impedindo que o zagueiro mantenha seu alto salário no clube.

Caso a renovação não aconteça, Sergio Ramos pode defender a seleção espanhola na Eurocopa, adiada para 2021, livre no mercado ou já tendo assinado contrato com outro time. Para este cenários, o clube merengue já vem monitorando possíveis substitutos para o zagueiro, que hoje é um dos principais jogadores da equipe. De Ligt e Upamecano ja tiveram seus nomes ligados ao Real.

Defendendo os merengues desde, Sergio Ramos soma 640 partidas disputadas e 91 gols marcados. Antes do Real, o zagueiro defendeu apenas o , onde teve três temporadas com a equipe principal.