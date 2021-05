Semifinal do Mineiro entre Cruzeiro e América termina em briga e “juras de vingança”

Após virada nos minutos finais, jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes protagonizam confusão na ida para os vestiários

O clássico entre Cruzeiro e América-MG roubou os holofotes nas semifinais do Campeonato Mineiro . Depois de uma virada histórica nos minutos finais, os ânimos ficaram à flor da pele e jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes protagonizaram uma cena daquelas, com muita confusão, briga e “juras de vingança”.

A primeira partida do confronto entre América-MG e Cruzeiro aconteceu neste domingo (02), no Estádio do Mineirão. E talvez nem os torcedores mais otimistas esperavam por um jogo com tanta emoção.

Rafael Sóbis abriu o placar para a equipe Celeste, aos 38 minutos do primeiro tempo, em gol validado com a ajuda do VAR. E quando tudo indicava para uma vitória do Cruzeiro, o América-MG empatou o duelo aos 86 minutos, com Alexandre Egea.

Mas a equipe de Lisca Doido não se contentou com o empate e foi buscar uma virada histórica, aos 90 minutos, com Ademir, que havia saído do banco de reservas no segundo tempo, para selar a vitória por 2 a 1.

Mas além disso, o clássico mineiro também ficou marcado por muita confusão entre as equipes. Os ânimos estavam quentes durante toda a partida. Lisca se mostrou bastante irritado com o banco de reservas do Cruzeiro, e os jogadores dos dois lados já se estranhavam nos lances que o VAR entrou em cena.

Então, após a virada do América-MG, o clima esquentou ainda mais. Já nos acréscimos da partida, Lisca e Fábio começaram a discutir. O técnico do Coelho fez gesto de "fala muito" para o goleiro, que respondeu com gritos em direção ao treinador: "Eu te respeito pra c....".

Contudo, foi após a partida que a confusão ficou generalizada. Na ida para os vestiários, jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes se desentenderam, trocaram empurrões e muitos xingamentos, e tiveram de ser contidos pelos seguranças para não chegar às vias de fato. Em certo momento da confusão, Marcelo Moreno, do Cruzeiro, jurou vingança ao treinador do Coelho.

“Lisca, vai ter volta, eim, Respeita a gente”, disse o atacante em direção à delegação do América-MG, que estava atrás da barreira de seguranças que tentavam evitar o pior.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (09), às 16h (de Brasília), e terá mando do América-MG, que pode até perder por um gol de diferença que ainda avança à final .