Do que o Cruzeiro precisa para avançar à final do Campeonato Mineiro de 2021?

América-MG, que já tinha a vantagem do empate, larga na frente com vitória por 2 a 1 no primeiro jogo das semifinais

Depois de um ano para esquecer em 2020, o Cruzeiro tenta começar a temporada com tudo para se recuperar e retornar à elite do futebol brasileiro. E para isso, nada melhor do que largar com o título do Campeonato Mineiro.

A Raposa se classificou para às semifinais em terceiro lugar, dois pontos atrás do América-MG, seu adversário na briga pela vaga na final. O primeiro jogo das semifinais aconteceu neste domingo (02) e contou com uma grande virada do Coelho, apesar do mando de campo ser do Cruzeiro.

A equipe de Felipe Conceição abriu o placar, com Rafael Sóbis, aos 38 minutos do primeiro tempo. E quando tudo indicava para uma vitória Celeste, o América-MG empatou a partida com Alexandre Egea, aos 86 minutos. Mas a equipe de Lisca doido não se contentou e foi buscar a virada, aos 90 minutos, com um gol histórico de Ademir.

Depois da virada, os ânimos ficaram à flor da pele, e jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes protagonizaram uma grande confusão na ida para os vestiários.

Cenas lamentáveis no fim de Cruzeiro 1x2 América. Confusão e xingamentos entre as duas comissões técnicas. "Vai ter volta", alguém do lado celeste gritou. #trmineirao pic.twitter.com/5JOokoxZ34 — Fred Ribeiro (@fredfrm) May 2, 2021

Do que o Cruzeiro precisa para avançar à final?

Por ter se classificado na frente do Cruzeiro, o América-MG possui a vantagem do empate no confronto. Isso significa que, se no jogo de volta, a Raposa vencer por um gol de diferença, o saldo de gols ficará empatado e o Coelho avançará para a final.

Portanto, para seguir rumo à decisão, o Cruzeiro terá que vencer por, pelo menos, dois gols de diferença. Qualquer vitória por apenas um gol, empate ou derrota fazem a equipe de Lisca Doido avançar de fase.

Além disso, o jogo de volta terá mando do América, que também tem a vantagem de decidir o confronto em casa por ter se classificado em melhor posição na tabela.

O duelo decisivo acontece no próximo domingo, dia 9 de maio, às 16h (de Brasília).