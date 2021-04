Campeonato Mineiro 2021: equipes, datas e tabela das semifinais

Após 11 rodadas, as quatro melhores equipes avançaram para a fase de mata-mata; grande final poderá ser entre Atlético-MG e Cruzeiro

Mesmo depois de ter algumas rodadas suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Mineiro já chega em sua fase eliminatória. Agora, apenas quatro equipes ainda sonham com o título estadual, e a disputa das semifinais promete muita emoção para o torcedor.

A fase de mata-mata começa após a disputa de 11 rodadas em sistema de pontos corridos, na qual todos os clubes se enfrentaram uma vez. Assim, as quatro equipes mais regulares chegam às semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta, assim como acontecerá na grande final.

A Goal lista abaixo tudo o que você precisa saber sobre as semifinais do Campeonato Mineiro. Confira:

Quais equipes avançaram às semifinais?

Foto: Pedro Souza / Atlético

Com 27 pontos somados e apenas duas derrotas, o Atlético-MG se classificou com o primeiro lugar. A segunda colocação ficou com o América-MG, que somou 22 pontos e perdeu apenas três vezes. Logo na sequência aparece o Cruzeiro, com dois pontos a menos. A Tombense repete o feito do ano anterior e completa o grupo, garantindo a última vaga para a fase de mata-mata.

Quem enfrenta quem?

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Por definição do regulamento, o líder geral do Mineiro enfrenta o quarto colocado na semifinal, enquanto segundo e terceiro fazem o outro duelo. Dessa forma, os confrontos serão:

Atlético-MG x Tombense

América-MG x Cruzeiro

Por serem as equipes de melhor campanha, Atlético-MG e América-MG possuem a vantagem em seus respectivos confrontos, ou seja, jogam por dois empates ou por uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols.

Quando serão os jogos?

Mourão Panda/América-MG/Divulgação

Os jogos de ida e volta das semifinais acontecem nos próximos dois finais de semana. Contudo, a Federação Mineira de Futebol ainda não definiu as datas e horários de cada um dos jogos. A tendência é que o Atlético-MG faça seu primeiro jogo no próximo sábado (01), para que o clássico entre Cruzeiro e América-MG aconteça no domingo (02).