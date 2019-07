Semifinal da Copa Africana de Nações com transmissão no DAZN; veja como assistir

DAZN leva os duelos das semifinais com exclusividade ao Brasil neste domingo (14)

Com transmissão exclusiva do DAZN , o primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo do mundo, o torcedor não perderá nenhum detalhe das semifinais da Copa Africana de Nações.

Enquanto a se classificou após ao vencer nos pênaltis (4-3 após empate 1-1) uma das seleções favoritas, a , a bateu o Madagascar por 3 a 0.

Por outro lado, e foram as primeiras classificadas. A equipe de Sadio Mané venceu o Benin por 1 a 0. Já os nigerianos bateram a África do Sul, responsável por eliminar o de Salah.

Organizada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), o torneio é disputado entre seleções africanas formadas apenas por jogadores que jogam nos respectivos campeonatos nacionais. A competição é disputada de 2 em 2 anos e conta com a partipação de 24 equipes.

Copa Africana de Nações no DAZN: partidas com transmissão exclusiva

Domingo, 14 de julho

Senegal x Tunísia, às 13h (de Brasília) - narração em português

Argélia x Nigéria, às 16h (de Brasília) - narração em português

Fique ligado nos perfis oficiais do DAZN no Facebook , Instagram e Twitter para ficar por dentro da programação!

Lançado em maio, o DAZN ainda oferece uma vantagem aos interessados no serviço: os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

No , o DAZN detém, além da Copa Africana de Nações, os direitos de transmissão da CONCACAF, norte-americana, a japonesa, , francesa, italiana e do Campeonato Brasileiro. Isso só no futebol, já que o serviço oferece, ainda, uma série de modalidades para os fãs do esporte como campeonatos de tênis feminino do WTA, MMA, Fórmula Indy, Moto GP e boxe.