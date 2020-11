Semifinais da Copa do Brasil 2020: jogos, sorteio, datas, classificados e mais

Confira os detalhes da penúltima fase do principal torneio de mata-mata do país, que renderá R$ 7 milhões aos classificados

A Copa do já conhece seu primeiro classificado para as semifinais: o bateu duas vezes o Cuiabá e é o primeiro time a garantir seu lugar entre o quatro finalistas. Com o sorteio já definido, nós já sabemos o chaveamento da competição e já podemos começar a prever os possíveis confrontos da penúltima fase do torneio.

O Grêmio espera seu oponente, que virá de um dos confrontos mais esperados das quartas de final: São Paulo e Flamengo se enfrentam em um duelo de gigantes , com vantagem para o Tricolor, que bateu o no Rio de Janeiro por 2 a 1, com dois gols de Brenner. Assim, ao final de mais um duelo entre Fernando Diniz e Rogério Ceni , saberemos um dos confrontos das semifinais da competição.

O outro lado da chave já tem um time "quase" classificado: no Allianz Parque, o derrotou o Ceará por 3 a 0 e, mesmo desfalcado, dificilmente perderá a vaga para o Vozão . Quem passar pega o vencedor de x , com o Coelho surpreendendo o Colorado de Abel Braga no primeiro jogo e precisando apenas do empate para se classificar.

Além da vaga para a , a Copa do Brasil também rende uma grande quantia em dinheiro – o que, além da glória do grito de campeão, aumenta a vontade dos times em levantar o troféu.

Vale lembrar que os oito times que representaram o Brasil na Libertadores deste ano entraram na a partir das oitavas de final. Foram eles: , atual campeão da competição nacional, , Internacional, vice do torneio em 2019, Grêmio, , , Palmeiras e .

Confira os jogos, as datas e todas as informações sobre as semifinais da Copa do Brasil 2020:

Quem está nas semifinais?

Dentre as 80 equipes que disputaram o torneio desde sua primeira fase, só duas ainda tem chance de alcançar as semifinais: América-MG e Ceará. Além destes, seguem na disputa os clubes que tinham lugar cativo nas oitavas por estarem jogando a Libertadores (Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras e São Paulo) - o que irá mudar no ano que vem, devido a alterações no formato da competição .

Destes todos, o Grêmio é o único que já garantiu sua vaga nas semifinais, após bater duas vezes o Cuiabá.

Quais serão os confrontos das semis?

Flamengo ou São Paulo x Grêmio (ida no Rio de Janeiro ou São Paulo / volta em Alegre)

(ida no Rio de Janeiro ou São Paulo / volta em Alegre) Internacional ou América-MG x Palmeiras ou Ceará (ida em Porto Alegre ou Belo Horizonte / volta em São Paulo ou )

Os confrontos das semifinais serão disputados nos dias 23 e 30 de dezembro. Assim, a rodada de volta das semifinais será o último evento esportivo do ano no futebol profissional masculino.

Quais são as datas das semifinais da Copa do Brasil?

Os jogos de ida serão disputados no dia 23 de dezembro, quarta-feira, enquanto os duelos de volta acontecem uma semana depois.

Ainda não existe nenhuma definição no calendário se ambas as partidas serão disputadas no "horário nobre" ou se elas serão divididas durante o dia.

Qual é a premiação nas semifinais da Copa do Brasil?

As equipes que avançarem para as semifinais receberão R$ 7 milhões, e quem seguir para a decisão fatura, no mínimo, R$ 22 milhões. O campeão sairá com R$ 54 milhões.