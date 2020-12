Grêmio cumpre promessa de Renato, bate 16 jogos sem perder e decola no Brasileiro

Tricolor decola na reta final da temporada e segue vivo nas três competições que disputa, inclusive no Brasileirão

O sempre foi conhecido como um time copeiro e, durante a era Renato Gaúcho, a fama ficou ainda maior. Como uma das únicas críticas ao treinador, muitos reclamavam que ele não priorizava o Brasileirão como deveria. Neste ano, o time não começou bem a temporada, porém, o treinador avisou que sua equipe se recuperaria com o tempo. Agora, o Tricolor já bateu 16 jogos sem perder e decolou de vez conforme o prometido, inclusive no Campeonato Brasileiro.

Dos quase dois meses de invencibilidade - a última derrota foi diante do Santos, no dia 11 de outubro -, o Grêmio conquistou resultados importantes nas competições eliminatórias para garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Contudo, não foi apenas nos jogos de mata-mata que o Tricolor se destacou.

No Brasileirão, o Imortal já chega a nove partidas sem derrotas, com sete vitórias e dois empates. A sequência positiva fez com que a equipe chegasse ao G-4 da competição, ficando apenas sete pontos atrás do líder São Paulo, mesmo com o início bem abaixo do esperado.

Mas o desempenho no Brasileirão também reflete uma pequena mudança de estratégia de Renato Gaúcho. Campeão com o Grêmio da Copa do em 2016, da Libertadores em 2017 e da em 2018, Renato sempre teve as competições eliminatórias como prioridade, poupando jogadores em duelos do Campeonato Brasileiro.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta temporada, porém, mesmo com o calendário mais apertado do que o normal por conta da pandemia do novo coronavírus, o treinador deu mais atenção ao campeonato nacional, poupando menos jogadores do que em anos anteriores.

Contra o Corinthians, por exemplo, partida disputada entre duelos por Libertadores e , o comandante escalou seu time com o que tinha de melhor. Da mesma maneira, no segundo jogo contra o Guaraní-PAR, pelas oitavas de final do torneio continental, Renato fez sete mudanças na equipe, escalando diversos jogadores reservas para o confronto, pensando no duelo seguinte, contra o , pelo Brasileiro.

“O mais importante é o trabalho que temos feito, rodando o grupo, dando oportunidade a todos os jogadores, que procuram fazer o que o treinador pede. Estamos em três competições, é importante ter um grupo forte, querendo. A cada três dias temos uma decisão”, destacou o comandante após vencer os paraguaios por 2 a 0 e garantir a vaga nas quartas da Libertadores.

Então, três dias depois, o Grêmio goleou o Vasco por 4 a 0, com a presença de alguns titulares em campo, como Diego Souza, autor de dois gols.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

“O melhor futebol do Brasil no momento é o Grêmio. É o que tenho visto”, afirmou Renato após a vitória diante dos cariocas, neste domingo (06). “Sabia que o Grêmio ficaria forte. É o que tem ocorrido. Conheço este grupo melhor que ninguém. Sempre que peço, ele nos ajuda. Nosso percentual é quase 100% de acerto. É um futebol bonito, que gosto de ver”.

Conforme o treinador havia prometido, o Grêmio decolou ao longo do ano, e justamente na reta decisiva da temporada. Em quarto lugar no Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores, o Tricolor tem chances reais de título em todas as competições que disputa. Mais um ponto para Renato Gaúcho.