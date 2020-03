Quando foi o último título conquistado pelo São Paulo?

Tricolor atravessa maior jejum de troféus da história do clube; a última conquista foi em 2012

O iniciou a temporada 2020 pressionado para encerrar a seca de títulos, que já é a mais longa dos últimos 49 anos de sua história.

Com a responsabilidade de dar fim à incômoda situação que o clube vive, o técnico Fernando Diniz sabe a importância de conquistar o , feito que o clube não alcança desde 2005.

QUANDO E COMO FOI O ÚLTIMO TÍTULO CONQUISTADO PELO SÃO PAULO?

O São Paulo está há sete anos sem saber o que é levantar um troféu. A última conquista foi a após a vitória sobre o Tigre, no dia 12 de dezembro de 2012.

De lá para cá, o clube do Morumbi nunca mais conquistou um título de relevância nacional ou internacional - somente em competições amistosas ou promovidas por terceiros.

A CAMPANHA DO TÍTULO

O São Paulo estava há quatro anos sem conquistar um título, quando chegou à sua primeira final de uma Copa Sul-Americana. Diante do , da , a equipe paulista precisava da vitória no estádio do Morumbi para se sagrar campeão.

Comandada por Ney Franco, a equipe contou com a ajuda de Lucas Moura melhor jogador e ídolo do time na época, e alcançou o triunfo por 2 a 0. Os gols saíram ainda no primeiro tempo.

No entanto, na volta do intervalo, algo atípico aconteceu: os argentinos não retornaram ao gramado. O árbitro Enrique Osses, após averiguar o que estava acontecendo no vestiário e esperar alguns instantes, decidiu terminar a partida e dar WO a favor do São Paulo.