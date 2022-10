Sem Thiago Heleno, Athletico tem três retornos para enfrentar o Corinthians

Felipão cobra melhorias no time diante do Timão em duelo pelo Brasileiro

O Athletico terá a volta de três jogadores para enfrentar o Corinthians no confronto direto pelo G-4 no sábado, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o quarto colocado com 51 pontos, e o Athletico o sexto com 48.

O zagueiro Pedro Henrique e a o lateral Abner estão recuperados de lesão, e o atacante Vítor Roque volta de suspensão. Em compensação, o técnico Luiz Felipe Scolari não terá o zagueiro Thiago Heleno, que tomou o terceiro cartão amarelo no final do jogo contra o Fortaleza, na última quarta-feira e está suspenso. Para sua vaga, o Felipão tem Matheus Felipe e Pedro Henrique como opções.

Scolari confirmou que, além do zagueiro Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Abner também é opção para a partida, depois de sofrer uma entorse no tornozelo. Pedro Henrique estava suspenso diante do Fortaleza, mas também aproveitou para se recuperar dos pontos que levou no tornozelo após lesão no jogo contra o Cuiabá. Ele voltou a ser relacionado no jogo de sábado passado na vitória do Athletico por 2 a 0 contra o Juventude.

Felipão, de olho na final da Libertadores no próximo dia 29, contra o Flamengo, em Guayaquil, no Equador, elogiou a qualidade do Fortaleza no empate por 1 a 1 na Arena da Baixada e diz que o jogo ensinou algumas lições para melhorar pro próximo jogo de sábado contra o Corinthians.

"Tivemos alguma dificuldade em marcação em bolas que foram jogadas longas sobre a nossa defesa, nós temos que ter mais qualidade no toque de bola e na finalização e que no momento em que tivermos a jogada mais definida pelos lados, temos que ter jogador para atacar na grande área do adversário, e se não tivermos campo pra trabalhar, temos que ser mais rápidos e jogar entre linhas. Uma série de coisas que temos que melhorar sempre pro próximo jogo", disse o técnico atleticano, Luiz Felipe Scolari.

No dia 15 de junho, na Arena, Athletico e Corinthians ficaram no 1 a 1 em jogo da 12ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Roger Guedes pelo Timão, e David Terans pelo Furacão.