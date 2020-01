Sem Soteldo, com "esquecidos" de Sampaoli - o que esperar do Santos na estreia do Paulista

Jesualdo Ferreira deve comandar um time com alguns "esquecidos" em sua estreia como treinador do Peixe; Jobson, Aguilar e Derlis podem ter chance

O Santos de Jesualdo Ferreira dará sua primeira impressão ao torcedor na noite desta quinta-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Sem o seu principal jogador de 2019 e com alguns esquecidos por Sampaoli no ano passado, o tenta mostrar que vem forte também para essa temporada.

"Sampaoli é bem elétrico e Jesualdo é mais tranquilo. Procura conversar mais e ver o ser humano, isso faltava para o Sampaoli, faltava procurar entender o lado do jogador. Jesualdo olha no olho de todo mundo para saber o que está acontecendo"



- Jobson

O português, uma atração à parte na preparação alvinegra para a temporada , abre caminho para mostrar que ainda tem totais condições de dirigir grandes times no futebol mundial. Com passagem de destaque pelo no final da década passada, o treinador de 73 anos terá a missão de produzir um futebol tão agradável de se assistir quanto o seu antecessor. E com mais resultados."Com a bola, é o primeiro momento para se defender e também para atacar. Se os jogadores não entenderem isso, não teremos equilíbrio. Balanço entre uma fase e outra. (O time) Está muito longe de encontrar este equilíbrio, vai ser sempre melhorando, porque os adversários vão mudando e os resultados vão acontecer. Temos de readaptar, eu tenho uma forma de atuar, Sampaoli tem outra", disse Jesualdo antes da partida.

Em campo, ele não terá à disposição o atacante Soteldo, cedido à para a disputa do Pré-Olímpico, abrindo espaço para a utilização de outras opções no setor. Tailson, lançado por Sampaoli em 2019, é uma das possibilidades. Derlis González, que passou as férias falando sobre uma possível saída, é outra.



O paraguaio, aliás, é um dos membros da lista dos "esquecidos" por Sampaoli. Ainda que tenha sido titular durante quase todo o primeiro semestre, perdeu espaço na metade final da temporada e agora tenta mostrar que pode ser útil ao novo comandante.



Além dele, aparecem na expectativa de "vida nova" o zagueiro Felipe Aguilar, que perdeu espaço após falhas em 2019, o volante Jobson, que não completou 120 minutos em campo pelo Peixe no ano passado, e o meia Cueva, principal investimento do ano passado. Apenas os dois primeiros têm chance de atuar nesta quinta, já que o peruano não foi inscrito ainda no Estadual.