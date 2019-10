Contratado por R$ 26 milhões, Cueva não joga mais pelo Santos

Atacante não compareceu ao treino de sábado (26), destinado aos jogadores que não foram relacionados. O peruano ficou um mês sem treinar com o elenco

Christian Cueva não deve jogar mais pelo . O peruano se ausentou do treino marcado para o último sábado (26), depois de quase um mês sem participar de atividades ao lado do elenco.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (30), o superintendente de futebol Paulo Autuori falou sobre a falta do atleta e disse que ele não jogará mais pelo clube. A ideia é afastá-lo em 2019 e negociá-lo na temporada seguinte.

"Cueva está com vários problemas, todos sabem disso. Agravou-se mais em função da situação que ocorreu. Ele não compareceu no treino deste sábado, dos não relacionados. A gente ainda não decidiu. Há ideia de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Ainda há possibilidade de fazer algo a ele para o próximo ano", comentou.

"Ele não joga mais no Santos neste ano. Para isso acontecer, tem de ter outra parte que queira isso. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem", acrescentou.

Mais artigos abaixo

O jogador foi adquirido pelo Santos no início de 2019, a pedido de Jorge Sampaoli. Ele foi adquirido por sete milhões de dólares (R$ 26 milhões à época). O valor será pago em três parcelas a partir de 2020.

Nesta temporada, Cueva fez 16 jogos pelo Santos e não marcou nem um gol sequer. A sua última atuação foi em 14 de setembro deste ano, na derrota por 1 a 0 para o .