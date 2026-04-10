"Sem mudanças".. Real Madrid responde aos rumores em comunicado oficial

O Real Madrid negou categoricamente o que foi veiculado sobre sua intenção de contratar um diretor esportivo, afirmando que essas informações “não são verdadeiras de forma alguma”.

O famoso programa de rádio espanhol “El Larguero” informou na noite de ontem, quinta-feira, que o Real Madrid estaria estudando a possibilidade de reintroduzir o cargo de diretor esportivo em sua estrutura administrativa, indicando que uma agência externa já havia começado a analisar alguns nomes adequados para ocupar a função.

De acordo com o jornalista Antón Meana, o clube merengue planeja se movimentar no mercado de transferências para contratar um meio-campista e, talvez, um zagueiro de destaque, mas essas movimentações podem não ser as únicas mudanças esperadas para a próxima temporada.

O relatório apontou que a diretoria do clube, liderada por Florentino Pérez, estuda uma possível reestruturação que pode ir além do elenco, dentro do conhecido modelo administrativo que conta com figuras de destaque como José Ángel Sánchez, Juni Calafat e Santiago Solari.

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Meana concluiu dizendo que a decisão ainda não foi tomada, mas há um estudo sobre a possibilidade de reintroduzir o cargo de diretor esportivo como uma área independente dentro da estrutura administrativa do clube — cargo que esteve ausente do Real Madrid por vários anos, devido à concentração de poderes nas mãos da diretoria executiva.

No entanto, o Real Madrid publicou um comunicado oficial na manhã desta sexta-feira, no qual afirmou: “O Real Madrid CF informa que as informações divulgadas pelo programa El Larguero, da Cadena SER, na noite de ontem, que alegavam que o nosso clube estaria a estudar a incorporação de um diretor esportivo à sua estrutura organizacional, são completamente falsas”.

O clube acrescentou no comunicado que valoriza muito o trabalho realizado pela atual direção esportiva, ressaltando que essa abordagem foi a razão de um dos períodos mais bem-sucedidos da história do clube, no qual foram conquistados muitos títulos, entre eles 6 títulos da Liga dos Campeões em 10 anos, e que não pensa em mudar.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Girona no estádio “Santiago Bernabéu”, na noite desta sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, para depois viajar à Alemanha e enfrentar o Bayern de Munique no estádio “Allianz Arena” na próxima quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.