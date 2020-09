Sem Luciano, Diniz tem no River Plate principal teste para apostas no São Paulo

Sem Luciano, Pablo e Dani Alves, Fernando Diniz terá que fazer novas apostas contra o River Plate no retorno da Libertadores da América

A Libertadores da América retorna nesta terça-feira (15) após longo tempo de paralisação. Pelo grupo D, o encara seu maior adversário na primeira fase, o River Plate, da Argentina, na quinta-feira (17). Além do clássico, que por si só tende a ser extremamente difícil, e da situação um tanto quanto delicada no grupo, o Tricolor terá desfalques importantes para o jogo. Assim, as apostas de Fernando Diniz serão mais valiosas do que nunca para a equipe.

Um dos jogadores bancados pelo treinador que estão vivendo grande fase na equipe é Luciano. O atacante foi contratado a pedido de Diniz, que já havia trabalhado com ele no . Desde sua chegada, o time melhorou muito de rendimento e Luciano vem sendo decisivo , já são quatro gols marcados em oito partidas.

Contudo, o atacante recém- contratado está suspenso para a partida contra o . Ainda disputando a primeira fase da Libertadores pelo , ele recebeu cartão vermelho no Gre-Nal, que terminou com oito expulsões no total , e cumprirá suspensão contra o River.

Além dele, o São Paulo não contará com os lesionados Pablo e Daniel Alves, duas lideranças muito importantes para a equipe.

Sem seus dois atacantes titulares e sem seu principal jogador, as apostas mais uma vez devem recair sobre os jogadores de base, o que Diniz vem fazendo com sucesso .

Após um início bem abaixo do esperado no Brasileirão, principalmente por conta do desempenho defensivo , o treinador sacou alguns titulares da equipe para dar lugar aos jovens.

Arboleda, Bruno Alves e Juanfran saíram para as entradas de Diego Costa, Léo Pelé e Igor Vinícius. Desde então, o time melhorou defensivamente e os resultados começaram a aparecer.

Diego Costa está sendo um dos grandes destaques da equipe, principalmente após bela atuação diante do . Lateral esquerdo de origem, Léo Pelé vem sendo improvisado na zaga e também está agradando, assim como Igor Vinícius.

Mas não foi só na zaga que as aposta deram certo. Diniz também está dando oportunidade para os jovens no ataque. Brenner foi novamente decisivo contra o Corinthians e Gabriel Sara, que vinha sendo muito criticado pela torcida, foi titular no empate diante do Santos e marcou os dois gols do São Paulo.

Agora, diante do River Plate, Fernando Diniz não terá seus dois atacantes titulares e terá que fazer novas apostas. Já prevendo tal necessidade, boa parte dos 40 jogadores inscritos na Libertadores são jovens.

Além disso, para conseguir a classificação para as oitavas de final, não há muito espaço para erros. Após duas rodadas, os quatro times do grupo estão empatados com três pontos.

Além disso, a derrota para o Binacional, do , na primeira rodada, pode ser mais fator importante para a classificação. Ainda antes da pandemia, o time de Diniz sofreu jogando na altitude, algo que não irá mais acontecer, uma vez que as partidas do clube peruano serão mandadas em Lima com o retorno da competição.

Esse será o principal teste para as apostas de Fernando Diniz à frente do São Paulo.