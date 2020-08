Surpresa do São Paulo, Brenner vira "carrasco" e aumenta jejum do Corinthians

Atacante, que não vinha sendo relacionado, entra no segundo tempo e dá a vitória para o Tricolor nos acréscimos do clássico

Brenner, atacante do , tem sete gols na carreira, três deles contra o . Um deles no clássico deste domingo (30), vencido pelo Tricolor por 2 a 1 , com gol do "carrasco", aos 46 minutos do segundo tempo. Nas três vezes em que enfrentou o , ele sempre balançou as redes.

O jogador, de 26 anos, não vinha sendo relacionado pelo treinador Fernando Diniz, mas foi o herói do jogo. Graças a ele, que entrou na etapa final, o time foi para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, dois a menos que o líder Internaiconal. Hernanes e Ramiro marcaram no primeiro tempo, em falhas de Cássio e Tiago Volpi .

"Pela terceira vez marco contra o Corinthians. Fico feliz, mas eu devo meu gol ao preprador físico Pedrão. Me motivou quando não estava sendo relacionado. Recebi muitos abraços dos jogadores", afirmou Brenner.

"Dedico a eles também. Trabalhando bastante, sempre trabalhando e ouvindo quem pode me ajudar. Êxito da equipe. A gente joga no São Paulo. Fui criado sabendo que é um clube gigante. Pressão sempre. Temos que saber absorvê-la. Nem sempre o resultado será positivo, mas buscamos a vitória", acrescentou o atacante.

O São Paulo chegou a terceira vitória seguida na Série A. São sete Majestosos seguidos sem que os corintianos vençam o São Paulo no Morumbi. Nos últimos confrontos, são quatro vitórias são-paulinas e três empates.

O outro único gol de Brenner na atual temporada havia sido contra o Novoorizontino, pelo , também no final do jogo, aos 41 minutos do segundo tempo (empate em 1 a 1). Com o destaque, deve ganhar mais oportunidades na equipe.