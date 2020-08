São Paulo engrena: o que mudou do pós-Mirassol até a vitória sobre o Corinthians

Contrariando as expectativas de muitos, time do pressionado Fernando Diniz é vice-líder do Brasileiro

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Alexandre Pato, Pablo e Vitor Bueno. Com esta escalação, o foi eliminado de forma vexatória pelo nas quartas de final do em 29 de julho.

Corta para 30 de agosto. Pouco mais de um mês depois, o Tricolor bateu o por 2 a 1 neste domingo, no Morumbi, com apenas três titulares daquela noite trágica em campo. E, para desespero de alguns, com o mesmo técnico Fernando Diniz à frente da equipe no banco de reservas.

Diniz, como se sabe, está longe de ser unanimidade. Mas sob o seu comando o time paulista engrenou, engatou três vitórias consecutivas e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, dois a menos que o .

O que mudou pós-Mirassol? Primeiro que, contrariando as expectativas, a diretoria decidiu bancar o treinador (e isso foi reforçado nos tropeços do time contra e ). E, como dissemos, houve muitas mudanças na equipe.

Nomes como Juanfran e Arboleda foram perdendo espaço, enquanto , que entrou durante a partida do Paulista, e Alexandre Pato já nem estão mais elenco. Por outro lado, jovens de Cotia ganharam mais chances, como o zagueiro Diego Costa e o atacante Paulinho Boia. Outra novidade é Luciano, que chegou no último dia 18 e já virou titular.

Neste cenário, o São Paulo foi a campo contra o Corinthians com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Liziero; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara; Luciano, Pablo, Paulinho Boia. Ou seja: só Volpi, Tchê Tchê e Pablo saíram jogando contra o Mirassol - ressaltando que Reinaldo estava suspenso neste domingo e Dani Alves e Vitor Bueno estão lesionados.

Assim, aos poucos, Diniz vai recuperando a paz para trabalhar. A dupla Diego e Léo Pelé na zaga, bastante improvável num primeiro momento, tem se saído bem, assimo como os jovens do elenco. A estrela do treinador, aliás, brilhou neste domingo, já que o lance que decidiu o clássico surgiu de um cruzamento de Toró (que entrou no lugar de Luciano) para Brenner (que substituiu Paulinho Boia).

A sequência positiva vem num momento em que o São Paulo está prestes a retomar a disputa da da América - no dia 17 de setembro, o Tricolor recebe o River Plate. Será que o embalo, as decisões corretas e a mudança de postura em campo continuam até lá?

Confira os jogos do São Paulo pós-derrota para o Mirassol: