Sem futebol, clubes da Premier League disputam jogo da velha em tempos de coronavírus

Southampton desafiou o Norwich, que seria o adversário do final de semana, mas outro clube entrou de "intruso" na brincadeira

O mundo do futebol está parando por causa do novo coronavírus. Com a suspensão de todas as partidas desse final de semana da Premier League, clubes ingleses têm procurado encontrar novas maneiras de "se divertir" e de continuar gerando engajamento nas redes sociais. O criou uma estratégia inusitada e desafiou o City em um bom jogo da velha.

Hey, @NorwichCityFC! 👋



We might as well have a game of something! Your move... pic.twitter.com/QPTYqkSy3U — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Os Canários não responderam ao chamado da equipe do sul. Até que 45 minutos depois, chegou o "intervalo", e os Saints continuaram na brincadeira.

Well, we've reached the interval.



In truth, only one team making any effort to play here, but we're still waiting for the first real breakthrough. pic.twitter.com/v9PYckI5x2 — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Nesse momento, o , percebendo a oportunidade, pediu para entrar no jogo no lugar do Norwich. O pedido foi aceito e o jogo entre as equipes do sul e do noroeste da começou.

Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half...



🔛 @ManCity

⬅️ @NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Ao final da partida, sem nenhuma das duas equipes conseguirem vencer o duelo, o placar marcou 0 a 0. E o perfil do Southampton ainda brincou pedindo um ponto para a Premier League.