Sem Antony, Diniz vê dupla de jovens "renascer" no São Paulo

Helinho e Paulo Boia, outrora descartados até pela torcida, pintam como ótimos apoios para maratona de jogos

O São Paulo perdeu Antony durante a parada causada pela pandemia da Covid-19 e, no mesmo dia em que a joia foi apresentada pelo , na , viu outros dois garotos ressurgirem no clube. Destaques contra o , Paulinho Boia e Helinho tornaram-se opções reais para Fernando Diniz repor a saída .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Já sem tanta paciência da torcida, os dois marcaram um gol cada diante do Bugre e mostraram potencial para mudar a performance da equipe. Como o trio de ataque escolhido a princípio tem Vitor Bueno, Pablo e Pato, sem um atleta de velocidade pelo lado, os dois acabam mostrando virtudes que Diniz via como escassas sem Antony.

Mais times

Paulinho, aliás, parecia viver o seu último semestre como jogador do clube. Emprestado para o Portimonense, em 2018, e depois para o , no ano passado, ele não teve chances de jogar antes da pandemia. Com contrato válido apenas até dezembro, dificilmente teria chances caso Antony seguisse no clube.

Depois de entrar no segundo tempo e marcar o terceiro gol contra o time de Campinas, mostrou que pode pintar outras vezes no elenco durante a maratona de jogos que o Tricolor tem pela frente. Além do mata-mata do Paulista , retornará a Libertadores da América e começarão Copa do e Campeonato Brasileiro.

Na mesma esteira, Helinho também ganhou a confiança que tanto buscava no clube. Mesmo sem ser emprestado, ele vinha sendo contestado nessa temporada e só havia atuado em duas oportunidades, ambas em janeiro. Reserva contra o Red Bull, na semana passada, foi titular no domingo.

Mais artigos abaixo

Também canhoto e até mais bem visto nos tempos de categoria de base do que o próprio Antony, ele seria o substituto natural caso conseguisse manter o nível apresentado. Com tantos jogos pela frente, caberá a ele mostrar para Diniz que tem essa regularidade no seu repertório.

Vale lembrar que, além dos dois, também ressurgiu o meia/ponta Éverton, esse uma opção mais experiente. Também autor de gol contra o Guarani, ele fica à espera de um novo chamado para voltar a viver grandes momentos como o do Brasileiro de 2018, quando era referência são-paulina.