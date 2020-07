Quartas de final do Campeonato Paulista: datas, horários, sedes e onde assistir o mata-mata do Estadual

Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos encaram os representantes do interior na briga pelo título do Paulistão 2020; confira todas as informações

A fase final do 2020 já está definida. Após a rodada do último final de semana, todos os classificados para as quartas de final foram conhecidos. Além dos quatro grandes do estado, , Santo André, e são os representantes do interior que ainda brigam pelo título da competição.

As quartas de final do Paulistão 2020 serão disputadas em partidas únicas, entre os dias 29 e 30 de junho, entre as equipes classificadas pelo mesmo grupo. Os duelos serão realizadas nas cidades presentes na fase amarela do Plano , conforme estabelecido no protocolo da FPF encaminhado ao governo estadual.

Confira todas as informações sobre a primeira rodada do mata-mata do Paulistão 2020.

Classificados

Foto: Rodrigo Coca/Agência

No grupo A, o já havia garantido a classificação e, mesmo com a derrota para de virada para o Novorizontino, seguiu em primeiro do grupo. A segunda colocação ficou com a Ponte Preta, que venceu o Mirassol e contou com a derrota do Água Santa, para o , e será o adversário do no mata-mata.

Pelo grupo B, Santo André e Palmeiras já estavam garantidos nas quartas de final do Paulistão. A última rodada ficou apenas para determinar a classificação dos dois times. Com a vitória do Alviverde sobre o Água Santa e a derrota do Ramalhão para o , a equipe de Vanderlei Luxemburgo garantiu o primeiro lugar do grupo.

Enquanto isso, grupo C, o São Paulo também já estava classificado e, com a vitória sobre o Guarani, garantiu a liderança da tabela. A segunda vaga ficou com o Mirassol, que perdeu para a Ponte Preta, mas se beneficiou da derrota Inter de Limeira para seguir rumo ao mata-mata.

Já no grupo D, o líder Bragantino já havia garantido a classificação para as quartas. Pela segunda colocação e Corinthians brigaram até o final. Porém, o Bugre perdeu para o time reserva do São Paulo e deu lugar ao Timão, que derrotou o Oeste para seguir brigando pelo tetracampeonato paulista.

Datas e Horários das partidas

29 de julho

19h - São Paulo x Mirassol - Morumbi

21h30 - Palmeiras x Santo André - Allianz Parque

30 de julho

19h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Morumbi

21h30 - Santos x Ponte Preta - Vila Belmiro

Sedes

Conforme estipulado no protocolo de retorno do , elaborado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e aprovado pelo Governo de São Paulo, apenas as cidades do estado na fase amarela do Plano São Paulo poderão receber as partidas.

Com isso, e após reunião feita por videoconferência nesta segunda-feira (27), entre os oito clubes classificados para as quartas de final, ficou decidido que Morumbi, Allianz Parque e Vila Belmiro vão receber as partidas.

A Arena Corinthians não receberá nenhum jogo pois o Bragantino é o mandante do duelo contra o , enquanto os outros grandes de São Paulo também mandam suas respectivas partidas.

Classificação geral

Entre os classificados para as quartas de final, o Bragantino ficou com a melhor campanha geral, seguido por Palmeiras, São Paulo e Santo André. Mirassol e Corinthians aparecem na sequência, enquanto Santos e Ponte Preta ficam como os classificados de pior campanha geral.

Onde assistir

Assim como as demais partidas do Paulistão, todos os jogos das quartas de final serão exibidas na TV fechada, através do Premiere FC. Além do PFC, as partidas de Palmeiras e Santos terão transmissão no SporTV, também na TV fechada. Na TV aberta, a Rede Globo transmite a partida do Alviverde, na quarta-feira, dia 29 de julho, às 21h30.