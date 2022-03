Seleção se despede do Brasil com clima descontraído, batucada e ações de patrocinadores

Neste domingo (27), a Seleção Brasileira fez o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes da viagem para a Bolívia, onde jogará a partida final antes da Copa do Mundo. Em clima de paz e muita festa, a delegação recebeu a presença de familiares, convidados e integrantes do Movimento Verde Amarelo, que agitaram o treino com batucada e cânticos de exaltação à seleção.

Fora das quatros linhas, a Kavak, maior startup da América Latina, promoveu um coffee break para os jornalistas, dando sequência a programação especial de ativações. Em outros treinamentos, a empresa especializada na compra e venda de veículos instalou um caminhão atrás do gol do centro de treinamento. Durante a atividade, o Gift Box foi atingindo por boladas, virando alvo de brincadeiras entre os jogadores.

Mais artigos abaixo

Além disso, na última quarta-feira (23), a Seleção chegou ao Maracanã com um novo ônibus. Com o design totalmente repaginado pela patrocinadora, o veículo será utilizado em todos os jogos da amarelinha.

A semana foi especial para os comandandos de Tite. Alvo de críticas pelas últimas atuações, a equipe recebeu o carinho da torcida após a goleada contra o Chile. Aos gritos de “O campeão voltou!”, ficou nítida a empolgação dos jogadores para a Copa.

Com mais de 87% de aproveitamento, o elenco brasileiro se despede das Eliminatórias com um das melhores campanhas da história da competição. Para encerrar o ciclo de partidas oficias antes do Catar, o Brasil viaja até a altitude boliviana. A partida será na próxima terça-feira (29), às 20h30.