Seleção da Semana FIFA 19: Benzema e Di María encabeçam escolhidos da rodada

O Real Madrid e o Barcelona receberam suas representações, assim como o PSG e Borussia Dortmund

Karim Benzema é o principal nome do FUT Time da Semana. O jogador francês tem vivido uma espécie de renascimento em seus últimos jogos, e teve seus esforços recompensados na partida do último domingo (26), na vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 4 a 2.

Benzema não somente fez o gol de abertura do placar como também fez o terceiro para o Real antes do fim do primeiro tempo, provando que a diferença entre as equipes era grande.

O Barcelona também recebeu sua representação no time titular desta semana, com o lateral-direito Nelson Semedo, que teve seu gol no derby contra o Girona reconhecido.

Completando o quarteto de jogadores da Primeira Division estão Jose Maria Gimenez, do Atletico de Madrid, e o meio-campista do Eibar, Joan Jordan.

Com três membros da defesa vindo da La Liga, o outro é o veterano do Montpellier, Hilton, que ajudou sua equipe a fechar o final de semana com a vitória. Walter Benitez, do Nice, completa a linha dos cinco defensores.

Em outra parte da Ligue 1, Angel Di Maria marcou sua presença com um gol para o Paris Saint-Germain na vitória por 4 a 1 contra o Rennes, no último domingo (26).

Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, é o único jogador da Bundesliga a entrar no time titular, enquanto três representantes da Serie A aparecem na categoria, com Joao Cancelo, da Juventus, Alejandro Gomez do Atlanta e Fabio Quagliarella, do Sampadoria.

Entre os mais notáveis nomes no banco estão Arnaldo Izzo, do Torino, Oscar Wendt, do Borussia Monchengladbach, Steven Berguis do Feyernoord, e o atacante Yussuf Poulsen, do RB Leipzig.

O meio-campista do Leeds, Mateusz Klich, é o principal jogador entre os reservas.

Confira todo o elenco abaixo!

TITULARES