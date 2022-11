Seca de gols de Gabriel Jesus ainda não preocupa Arteta no Arsenal

Brasileiro chegou aos Gunners recentemente, após saída do Manchester City; centroavante está há oito partidas sem marcar

Após saída do Manchester City para renovação da carreira, o centroavante brasileiro Gabriel Jesus busca elevar cada vez mais seu desempenho no Arsenal. Logo no segundo jogo oficial com a equipe, o artilheiro marcou dois gols e deu duas assistências na vitória por 4 a 2 sobre o Leicester City. Agora, porém, o atleta já está há oito jogos sem fazer nenhum tento.

Apesar da seca de gols que vive Gabriel Jesus, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou não estar preocupado com a situação e tem esperança de melhora por parte do brasileiro: "Isso vai mudar, ele está recebendo bolas, está recebendo as chances, contribuindo muito para a equipe, ajudando a ganhar partidas, a maneira como ele compete por cada bola em cada ação é incrível."

"Vai chegar, ele precisa ser paciente, já passou por isso no passado e precisa aprender essas lições e não deixar de fazer aquelas outras coisas que ele está fazendo tão bem, porque isso vai manter o nível dele e da equipe", finalizou o treinador, após a vitória dos Gunners por 1 a 0 sobre o Zurich, na Liga Europa.

Mesmo sem ter marcado nenhum gol nos últimos oito embates da equipe londrina, Jesus ajudou a equipe com três assistências ao longo destes jogos: uma contra o Bodo/Glimt, na vitória por 3 a 0 na Europa League, e duas quando o Arsenal derrotou o Nottingham Forest por 5 a 0, no Campeonato Inglês.

A última vez que o atleta ficou esse mesmo número de partidas sem marcar gols, considerando os duelos em que ele esteve disponível em campo, claro, foi entre 15 de janeiro e 5 de abril deste ano, quando ainda atuava pelo Manchester City. Após os oito embates, Jesus voltou a marcar sobre o Liverpool, num empate por 2 a 2, na época. Neste domingo (06), acontece o clássico entre Arsenal e Chelsea, na casa do Blues, em ótima oportunidade para o brasileiro acabar com a grande seca de gols e provar seu valor.