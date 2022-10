Francês ex-Arsenal admite relação ruim com Arteta

O ex-meio-campista do Arsenal Matteo Guendouzi admitiu que não teve o melhor relacionamento com o técnico dos Gunners

O francês Matteo Guendouzi, que se transferiu em definitivo do Arsenal para o Olympique de Marselha na temporada de 2022/23, falou sobre sua passagem pelo clube inglês e sua decisão de ir para o Marselha em entrevista à beIN Sports.

O jogador, que já havia atuado pelo Marselha na temporada passada por empréstimo, afirmou que não teve uma relação forte com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, e que decidiu sair porque queria mais tempo de jogo.

"É verdade que não tive a melhor relação com ele (Arteta). Depois, sempre procurei trabalhar, sempre dei o máximo de mim nos treinos e nas partidas. Ainda joguei algumas partidas com ele, ainda fiz ótimas apresentações", disse ele à beIN Sports.

"Ele preferia outros jogadores e eu respeito essa decisão. Por isso também decidi sair porque ainda era jovem, precisava de tempo de jogo para continuar jogando, progredir. O mais importante quando se é jovem é jogar", completou Guendouzi.

A mudança funcionou bem para ambas as partes. Arteta reconstruiu seu time, com os Gunners no topo da tabela da Premier League. Enquanto isso, Guendouzi se tornou um jogador-chave para o Marselha, e também entrou na disputa por uma vaga na seleção da França para a Copa do Mundo.