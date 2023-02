Seattle Sounders x Al Ahly ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pelas quartas e final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Tanger, Seattle Sanders e Al Ahly se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 14h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da Cazé TV, do Fifa+, e do Globoplay, no streaming, e do GE na internet.

O Seattle Sounders garantiu vaga no Mundial após conquistar a Concachampions. No entanto, o time dos Estados Unidos chega à competição em má fase, já que não se classificou para a fase final da MLS, e não venceu os dois amistosos preparatórios (um empate e uma derrota). A equipe conta com brasileiros em seu elenco: Léo Chú (ex-Grêmio), João Paulo (ex-Botafogo) e Héber (ex-Figueirense, Avaí e Paysandu). Outro nome conhecido no time é o uruguaio Lodeiro (ex-Corinthians e Botafogo).

Do outro lado, o Al Ahly já "quebrou o gelo" na disputa, já que venceu o Auckland City por 3 a 0 na primeira fase do Mundial. Karim Fouad, Akram Tawfik e Oufa Shobeir seguem no departamento médico.

Vale lembrar que quem vencer este confronto irá enfrentar o Real Madrid na próxima quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), em Rabat. Veja a tabela completa de jogos aqui.

Prováveis escalações

Escalação provável do Seattle Sounders: Frei; Tolo, Gomez, Arreaga, A. Roldan; Rusnak, Rowe; Chu, Lodeiro, C. Roldan; Ruidiaz.

Escalação provável do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Dieng; El Shahat, Afsha, Abdel Kader; Sherif, Tau.

Desfalques

Seattle Sounders

Sem desfalques confirmados.

Al Hahly

Karim Fouad, Akram Tawfik e Oufa Shobeir estão todos no departamento médico.

Quando é?