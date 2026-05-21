"Se o Ronald Koeman for convidado do Studio Voetbal, eu não vou sentar à mesa"

Jeroen Stekelenburg mantém uma “relação puramente profissional” com o técnico da seleção, Ronald Koeman. É o que afirma o repórter da NOS especializado na seleção holandesa em entrevista à revista semanal Panorama.

Na véspera da Copa do Mundo, Stekelenburg é entrevistado em detalhes. No próximo mês, o jornalista terá contato diário com a seleção holandesa, mas isso não cria nenhum vínculo.

Stekelenburg fala de uma relação profissional. “A gente apenas aperta as mãos e ele segue em frente.”

“Às vezes acontece de estarmos começando uma entrevista com um jogador, com Memphis Depay, por exemplo, e Koeman quer ouvir um pouco antes de eu entrevistá-lo. Nesses momentos, não trocamos muitas palavras, fica tudo bem silencioso.”

“Nossa relação é puramente profissional, tão profissional que, quando ele é convidado do Studio Voetbal, eu não me sento à mesa”, afirma Stekelenburg.

Stekelenburg quer manter sua relação com o técnico da seleção em termos puramente profissionais. “Há dois anos, antes do Euro na Alemanha, o programa Andere Tijden Sport fez um episódio sobre a conquista do Euro de 1988, na então Alemanha Ocidental.”

“Eu também não participo disso, no máximo apenas estabelecendo contatos. Na verdade, eu não acharia certo relembrar o passado com Koeman em Munique, enquanto dois meses depois estarei lá novamente com ele para o Euro”, conclui Stekelenburg com um exemplo.