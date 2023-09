São Paulo x Mirassol: ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Acompanhe todos os detalhes para a partida da 2ª rodada do estadual de juniores

São Paulo e Mirassol se enfrentam na tarde desta sexta-feira (15), às 14h (de Brasília), no CT de Cotia, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, no YouTube.

O Tricolor vem invicto na competição, com 12 triunfos e cinco empates. Nesta terceira rodada, contudo, acabou empatando com o Ibrachina, fora de casa, em 1 a 1. A expectativa é do terceiro colocado do Grupo retornar aos trilhos das vitórias.

O Mirassol, por outro lado, é o líder da chave. A equipe venceu o Desportivo Brasil na estreia, por 3 a 0, e busca se manter nos trilhos das vitórias. Um noo triunfo manteria a equipe isolada na ponta.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: .Felipe Preis; Raphael Gogoni (Cauã Lucca), Ythallo, Andrade e Belém (Iba); Negrucci, Rodriguinho (Paulinho) e Luiz Henrique; Palmberg (Boer), Caio (Maioli) e Talles Wander. Técnico: Menta.

Mirassol sub-20: Não divulgado.

Desfalques

São Paulo sub-20

O São Paulo sub-20 não possui desfalques divulgados.

Mirassol sub-20

O Mirassol sub-20 também não.

Quando é?