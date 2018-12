Qual será a premiação distribuída na Copa Libertadores 2019?

Os times participantes da Libertadores 2019 vão poder receber premiações, consideravelmente, superior comparado com a última edição

A pedido das equipes, a final única da Copa Libertadores 2019 irá render lucro aos cofres dos clubes. A Conmebol ainda não bateu o martelo de qual será o valor destinado aos times participantes do torneio, devido as negociações com patrocinadores e direitos de transmissão. Mas já se sabe que o valor da premiação comparado com a edição de 2018 será consideravelmente superior.

Em 2018, a Conmebol reservou 103,85 milhões de dólares (cerca de R$ 431,4 milhões) para distribuir entre os 47 participantes do principal campeonato sul-americano. Deste valor, R$ 25 milhões foi destinado ao campeão, o River Plate e R$ 12,5 milhões ao vice, o Boca Juniors.

(Foto: Getty Images)

Mas para a Libertadores de 2019, a primeira com final única, a Conmebol estipula que o valor da premiação poderá aumentar para 200 milhões de dólares (cerca de R$ 831,2 milhões) graças aos possíveis novos parceiros. Neste caso, o campeão receberia R$ 83 milhões.

Comparado com as fases eliminatórias da Libertadores 2018, nas quais a premiação total chegou a R$ 46 milhões, os times que disputarem as eliminatórias de 2019 vão dividir entre si, a bolada de R$ 103 milhões, mais do que o dobro da última edição.

A primeira final única da Libertadores está marcada para ser disputada em 23 de novembro 2019, e a decisiva poderá influenciar diretamente nos possíveis novos acertos de contratos comerciais para a Libertadores. Feito que aumentará ainda mais a competitividade do torneio na América do Sul.