São Paulo x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4) pensando apenas na vitória; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer, o encara o com ares de decisão nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o (exceto Brasília, RJ, Sul de Minas, e Natal), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Internacional DATA Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil (exceto Brasília, RJ, Sul de Minas, Goiás e Natal), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Pressionado por bons resultados e lutando por uma vaga direta na Copa Libertadores 2020, o São Paulo entra em campo pensando apenas na vitória.

"É uma final para nós. Estamos confiando que vamos conseguir confirmar essa vaga", disse Juanfran.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Éverton, Rojas e Jean, lesionados.

Por outro lado, Tchê-Tchê retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Liziero; Antony, Dani Alves e Pablo

INTERNACIONAL

Assim como o São Paulo, o também entra em campo em busca da vaga direta para a Libertadores.

O Inter subiu para a sétima posição, com 54 pontos, três a menos que o São Paulo, que aparece em sexto.

Para o duelo, o técnico Zé Ricardo deve manter boa parte da escalação que venceu o na última rodada. A única dúvida é em relação a escalação de D'Alessandro, que cumpriu suspensão no fim de semana e já está liberado para entrar em campo.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, D'Alessandro e Patrick; Guerrero

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Enquanto o Internacional venceu em 24 oportunidades, o São Paulo registra 25 triunfos, além de 22 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 1 x 0 São Paulo Brasileirão 2018 Internacional 3 x 1 São Paulo Brasileirão 2018 São Paulo 0 x 0 Internacional Brasileirão 2016 Internacional 1 x 1 São Paulo Brasileirão 2016 São Paulo 1 x 2 Internacional Brasileirão