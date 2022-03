São Paulo x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

O São Paulo recebe o Grêmio neste domingo (27), às 15h (de Brasília), em Cotia, pela quarta rodada do Brasileirão feminino.

Com quatro pontos e no meio da tabela de classificação, o Tricolor busca a segunda vitória na competição após um empate, uma vitória e uma derrota, nos três primeiros jogos.

Do outro lado, o Grêmio ainda busca a primeira vitória no Brasileiro. Depois de três empates, as gremistas somam três pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Cotia, o São Paulo não poderá contar com Clara, Isabelle e Vitoria Yaya, convocadas para a seleção brasileira sub-20,

Já o Grêmio, sob o comando de Patrícia Gusmão, terá como desfalque Jéssica Peña, suspensa após ter sido expulsa no empate com o Atlético-MG em 1 a 1.

Possível escalação do São Paulo: Carla Maria; Giovana, Thais, Pardal e Dani; Formiga, Maressa e Rafa Travalão; Micaelly, Naná e Shashá.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Laís Giacomel, Tuani, Pati Madalner (Mónica Ramos) e Jéssica Soares; Tchula, Pri Back e Luany; Cássia, Rafa Levis e Caty.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Clara, Isabelle e Vitoria Yaya: convocadas

GRÊMIO:

Jéssica Peña: suspensa (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Grêmio será transmitido ao vivo pelo São Paulo no YouTube, na internet, neste domingo.