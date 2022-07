São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste domingo (3), pela quarta rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Cotia, o São Paulo recebe o Botafogo na tarde deste domingo (3), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

O São Paulo quer se recuperar no campeonato. O Tricolor é o oitavo colocado do grupo B, com 3 pontos marcados. O Tricolor soma uma vitória e duas derrotas.

Do outro lado, o Botafogo está na sexta posição, também com 3 pontos, e campanha similar a do adversário, porém com melhor saldo de gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Leandro, Caue, Leonardo, Samuel, Patryck, Kaiky, Ythallo, Brian, João, Eduardo e Pedro.

Possível escalação do BOTAFOGO: Gabriel, Reydson, Lessa, Carlos, Leo Pedro, Felipe, Kauê, Esquerdinha, Alysson, Peloggia e Brendon.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Botafogo DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Marcelo Portugal, Cotia - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Leandra Cossete e Veridiana Bisco (SP)

Quarto árbitro: Fabiano dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Grêmio Osasco Paulista sub-20 29 de junho de 2022 Ceará 5 x 2 São Paulo Brasileiro sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Bebedouro x São Paulo Paulista sub-20 6 de julho de 2022 15h (de Brasília) São Paulo x América-MG Brasileiro sub-20 10 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Botafogo Brasileiro sub-20 25 de junho de 2022 Botafogo 2 x 0 Vasco Carioca sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas