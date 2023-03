São Paulo vence concorrência e fica próximo de acerto com Jamerson, do Guarani

Tricolor deve acertar com o lateral-esquerdo após ver Wellington lesionar o tornozelo esquerdo

Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo passou a se movimentar no mercado da bola em busca de melhorias para o seu elenco. A bola da vez é o lateral-esquerdo Jamerson, que está próximo de um acerto com o Tricolor do Morumbi. O negócio foi divulgado pelo Blog do Menon e confirmado pela GOAL.

Para chegar a um acerto com o jogador, o São Paulo bateu a concorrência de Coritiba, Internacional e Santos, que também tinham sondado a situação do jogador que disputou o Paulistão pelo Guarani.

Um dos motivos que levaram o São Paulo a se interessar por Jamerson foi a lesão de Wellington. O lateral-esquerdo titular de Rogério Ceni sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo no jogo contra o Água Santa e ficará de fora dos gramados por tempo indeterminado.

Além de Jamerson, o São Paulo já encaminhou a contratação de Raí Ramos para a lateral direita. Assim como o jogador do Guarani, o destro teve uma boa participação no Paulistão, só que pelo Ituano.

Na atual temporada, Jamerson fez 13 jogos, com um gol e uma assistência. Em 2022, foi o líder de assistências da Série B, com sete passes em 19 jogos disputados.