São Paulo encaminha contratação de Raí Ramos, lateral do Ituano

Tricolor enxerga o lateral-direito como uma oportunidade de mercado para a sequência da temporada

O São Paulo encaminhou acerto com o primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. Trata-se de Raí Ramos, lateral-direito de 28 anos, que disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano e foi o autor do gol contra o Corinthians, nas quartas de final do estadual.

Como soube a GOAL, o martelo ainda não foi batido, mas as chances do negócio ser bem sucesdido são altas. A queda precoce no Paulistão fez com que o Tricolor voltasse suas atenções para o mercado da bola. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Prado e confirmada pela reportagem.

O São Paulo, vale lembrar, convive com problemas em sua lateral. Igor Vinícius, titular absoluto da posição, não tem data para voltar aos gramados por conta de uma lesão no púbis, e Rafinha também está machucado. Além da dupla, Rogério ainda conta com Orejuela, Nathan e Moreira.

Na atual temporada, Raí Ramos fez 15 jogos com a camisa do Ituano, com um gol marcado, justamente contra o rival do São Paulo, Corinthians. O lateral-direito tem passagens por Londrina, Oeste e Varzim, de Portugal.