São Paulo vai pagar Daniel Alves em 60 meses a partir de 2022

Tricolor paulista parcela o débito com o experiente lateral direito em cinco anos. Jogador já deu aval para a proposta do clube por meio de seu estafe

O São Paulo vai pagar a dívida com Daniel Alves durante cinco anos, conforme apurado pela Goal. Na negociação entre clube e estafe do lateral direito, ficou definido que o valor a ser quitado, entre R$ 16 milhões e R$ 18 milhões, será quitado em 60 meses a partir de janeiro de 2022.

O pagamento será feito com parcelas idênticas e já foi aprovado pelos representantes do veterano de 38 anos. O atleta abriu mão de parte do que teria a receber no contrato, que se encerraria em dezembro de 2022. Ele não embolsará os valores referentes aos últimos quatro meses de 2021 e também aos 12 meses da próxima temporada.

Daniel Alves representava um custo anual de R$ 25,3 milhões ao São Paulo. Os valores contemplam salários, direitos de imagem e luvas pela assinatura do contrato, firmado em agosto de 2019. O jogador detinha o maior salário do elenco comandado por Hernán Crespo.

Dani Alves fez apenas seis jogos pela atual edição do Campeonato Brasileiro. Ele, portanto, pode defender outras equipes da competição. O prazo para registro de atletas no país é até 24 de setembro. Em sua passagem pelo Morumbi, o veterano conquistou apenas um título: o Paulistão de 2021.

O Tricolor paulista anunciou, na última sexta-feira (10), que o jogador de 38 anos foi afastado depois de se ausentar de um treino sob a alegação de que há um valor elevado em atraso para receber do clube. A diretoria reconhece o débito e negocia um parcelamento para não onerar os cofres.