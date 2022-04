São Paulo trabalha para recuperar Rigoni e descarta negociá-lo

O São Paulo não pretende liberar Emiliano Rigoni no mercado da bola. Mesmo em má fase, o argentino é tratado como um nome relevante nos bastidores do Morumbi. Há a ideia de que ele seja recuperado pela comissão técnica de Rogério Ceni para o decorrer da temporada, conforme apurado pela GOAL.

O jogador foi cogitado pelo Inter em uma negociação envolvendo a possível ida de Victor Cuesta para o Morumbi. Porém a cúpula não deseja envolvê-lo em uma troca neste momento. É consenso no CT da Barra Funda que o argentino de 29 anos sofreu queda de rendimento. Contudo, não há desejo de negociá-lo.

O seu melhor momento foi na temporada passada, quando fez 11 gols e deu seis assistências em 38 partidas. A fase de maior destaque foi sob o comando de Hernán Crespo, demitido em outubro de 2021.

Na atual temporada, com Rogério Ceni no banco de reservas, disputou 13 partidas, sendo apenas sete como titular, e somou 663 minutos. No período, marcou dois gols e deu duas assistências. Em sua última aparição, em 27 de março passado, diante do Corinthians, ficou sete minutos em campo. Ele não foi acionado pela comissão técnica nos dois jogos da final do Paulistão, diante do Palmeiras.

Emiliano Rigoni foi contratado por 1,8 milhão de euros a pedido de Hernán Crespo. O valor foi dividido em cinco parcelas idênticas de 360 mil euros e será quitado até o fim de 2023. O atleta assinou vínculo até dezembro de 2024.

O departamento de futebol do São Paulo fará um trabalho com o intuito de recuperar o jogador. Ele é tratado como um nome importante pela cúpula do clube, que acredita em sua recuperação para o decorrer de 2022.