Botafogo e São Paulo demonstram interesse em Victor Cuesta

O zagueiro Victor Cuesta está próximo de deixar o Internacional. O defensor, que prorrogou o seu contrato com o Colorado até dezembro de 2023, despertou os interesses de Botafogo e São Paulo nos últimos dias.

Há cerca de duas semanas, o clube carioca procurou a direção dos gaúchos sobre a possibilidade do Inter liberar Cuesta por empréstimo até o final deste ano. O Inter acenou de maneira positiva, só dependendo do acerto entre Bota e o jogador argentino.

Já o São Paulo chegou a sondar o Colorado ainda no final do ano passado sobre a possível negociação do zagueiro de 33 anos. A contratação de um defensor que atue pelo lado esquerdo, caso do canhoto Cuesta, seria uma solicitação do técnico Rogério Ceni. Na época, a resposta da direção colorada era de que só liberaria o jogador em definitivo, e o negócio acabou não evoluindo.

Agora, surge a informação de que Cuesta poderia ser trocado pelo atacante são-paulino Emiliano Rigoni, por empréstimo até o final deste ano. O fato de que os dois argentinos têm o mesmo empresário, Christian Bragarnik, pode ser um facilitador nas transferências.

Cuesta perdeu a condição de titular no Internacional no último clássico Gre-Nal, uma vitória por 1 a 0 que levou à eliminação colorada no Campeonato Gaúcho de 2022. O zagueiro também é muito contestado pelo torcedor, sendo considerado um dos responsáveis pelos anos recentes de insucesso do clube ao lado de nomes como Rodrigo Dourado e Edenílson.

O defensor não foi relacionado para a estreia do Inter na Copa Sul-Americana, contra o 9 de Octubre, do Equador, na próxima quarta-feira (6). Segundo o departamento médico, Cuesta ainda se recupera de uma gastroenterite viral aguda.